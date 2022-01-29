​В матче «Факела» на сборах случилась драка

Воронежский «Факел» готовится к возобновлению сезона на сборах в Турции. В субботу команда проводила товарищеский матч против северомакедонского «Шкупи». Ближе к завершению встречи на поле случилась драка. Всё началось со стычки двух футболистов в районе центрального круга. Напряжение быстро наросло, и активное участие в выяснении отношений принимали даже представители клубов, которые находились на скамейках.

Стоит отметить, что «Факел» обыграл «Шкупи» с минимальным счётом 1:0.

После первой части сезона воронежская команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на повышение в классе.