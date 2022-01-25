​Обухов: «Не сомневаюсь, что в «Торпедо» допинг проводили по серым схемам»

Летом Владимир Обухов покинул «Ростов» по причине своей дисквалификации за допинг. Положительную пробу нападающий сдал ещё в 2013 году, но тогда, по словам Обухова, этот факт скрыли. Футболист узнал об этой ситуации только за неделю до истечения срока давности.

Обухов подозревает, что «Торпедо» в то время вёл нечестную игру, применяя допинг, чтобы иметь больше шансов сохранить команду в ФНЛ. Об этом футболист рассказал в интервью для sport24.

Обухов считает, что в 2013 году можно было провести расследование в отношении «Торпедо», но сейчас это бессмысленно, поскольку в клубе уже работают другие люди.

«В том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь», - сказал Обухов. По мнению игрока, всё это шло от руководителей клуба, а не от врачей.

Владимир Обухов уже отбыл дисквалификацию и является игроком «Оренбурга».