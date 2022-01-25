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ФНЛ - Первый дивизион

​Обухов рассказал об истории с допингом

25 Января 2022 • 10:48 Комментировать

Владимир Обухов в прошлом году отбывал дисквалификацию за допинг, причём положительную пробу он сдал ещё в далёком 2013 году, когда выступал в аренде за «Торпедо». В интервью sport24 Обухов рассказал, что информацию о своей допинг-пробе он узнал весной 2021 года от тогдашнего главного врача сборной Эдуарда Безуглова. Футболист сразу же связался со своим юристом и принялся искать доказательства своей невиновности.

Обухов считает, что игроки не защищены в ситуации с приёмом препаратов, поскольку их контракты могут быть разорваны в случае отказа от указаний клубных медиков.

«Отказываешься от препаратов - до свидания. Принимаешь то, что даёт доктор - можешь попасть и будешь отвечать за допинг. В моем случае был метандиенон», - посетовал Обухов, который зимой стал игроком «Оренбурга» из ФНЛ.

По словам Обухова, в «Торпедо» врачи делали много уколов и давали футболистам много таблеток.

«Шло время, а никаких улучшений я не замечал. Более того, по ходу сезона чувствую странное: то живот болит, то в боку колет», - вспоминает Обухов.

Футболист рассказал, что в какой-то момент он отказался от уколов. В ответ Обухов услышал, что в таком случае не будет играть. Форвард не был против, учитывая тот факт, что до истечения срока аренды оставался месяц.

Также Обухов рассказал, что связывался с врачом, который тогда работал в «Торпедо», но он сразу стал отрицать свою вину в сложившейся ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Владимир Обухов Оренбург
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