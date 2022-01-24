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ФНЛ - Первый дивизион

​Дядюн усилил воронежский «Факел» официально

24 Января 2022 • 19:25 Комментировать

На официальном сайте воронежского «Факела» сообщается о подписании контракта с нападающим – команду усилил 33-летний Владимир Дядюн. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Владимир Дядюн достался «Факелу» бесплатно. Футболист числился в списке свободных агентов с лета после истечения срока его контракта с «Химками».

Дядюн известен главным образом по выступлениям за «Рубин». Также нападающий защищал цвета «Ростова», нальчикского «Спартака», «Балтики», московского «Динамо», «Томи» и, как вы поняли, «Химок».

«Факел» на текущий момент занимает второе место в ФНЛ и претендует на повышение в классе до Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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