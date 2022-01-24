Какие клубы ФНЛ-2 ждать в "лучшей лиге мира"

Пока клубы «футбольного подземелья» только выходят из новогоднего отпуска и проводят втягивающие сборы, готовясь ко второй части сезона, клубы РПЛ уже приступили к контрольным матчам. Однако связь между «нижними и верхними» слоями нашей футбольной пирамиды год от года становится всё теснее. Звёзды из ФНЛ-2 очень быстро могут дорасти до уровня сборной России. Совсем свежий пример – Иван Сергеев, перебравшийся в питерский «Зенит». Кроме того, с нового года нас ждут изменения в структуре ФНЛ и ФНЛ-2, а значит, зрелищных матчей должно стать больше. Вместе с тем вырастет и качество игроков, по крайней мере нам так обещают. Но если бы всё оставалось по-старому, то какие клубы можно было бы ждать в ФНЛ и уже в ближайшее время считать их игроков новыми звёздами «лучшей лиги мира»?

Для начала – краткий ликбез, если вы совсем не представляете, что такое ФНЛ-2. В настоящее время ФНЛ-2 разделена на четыре группы, при этом группы «2» и «3» поделены на две зоны, уж слишком много команд в них оказалось исходно. Разделение происходило по географическому принципу, с учётом того, что в каждой из групп есть команды с Дальнего Востока и Сибири, которые не смогли бы составить отдельную «нормальную» (в плане количества команд) группу. Практически в каждой из групп сыграно чуть больше половины матчей, поэтому говорить об окончательных итогах ещё рано, но увидеть промежуточных лидеров необходимо.

В «Группе 1» достаточно плотную борьбу ведут между собой три клуба: «СКА» («Ростов-на-Дону»), «Чайка» (с. Песчанокопское) и «Динамо» Махачкала. Сбрасывать со счетов никого из них нельзя. Ростовчане имеют мощную поддержку в лице «Басты» (Василия Вакуленко), который не только купил клуб два года назад, сумев закрыть все долги, но и ставит серьёзные задачи перед командой. Именно южные «армейцы» сегодня лидеры «Группы 1», правда с небольшим отрывом от «Чайки», которой владеет бизнесмен Андрей Чайка. Команда из небольшого села уже играла в ФНЛ, но по причине договорных матчей лигу покинула. Возможно, у клуба получится очень скоро смыть позор, если не помешает наступающее на пятки махачкалинское «Динамо». Президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев пригласил главным тренером Горана Алексича, и клуб, 95% которого составляют местные воспитанники, имеет все шансы на скорое повышение в классе, тем более что местные власти в этом очень заинтересованы.

В «Группе 2» есть очевидный фаворит – ярославский «Шинник». Часть лидеров во главе с нестареющим 40-летним Эльдаром Низамутдиновым по-прежнему в команде. Учитывая, что возглавляет клуб Вадим Евсеев, у ближайших преследователей – «Твери» и «Ленинградца», не обладающих столь громкими именами, шансов на повышение не так и много. Из «Группы 3» стоит выделить двух претендентов на выход в ФНЛ – это московская «Родина» и хорошо знакомый болельщикам со стажем саратовский «Сокол». У столичного клуба, выступающего на стадионе «Спартаковец», в роли главного тренера Денис Бояринцев, которому помогает Михаил Белов. Тандем этих наставников всегда прививает своим подопечным атакующий футбол. Поэтому неудивительно, что команда за 20 проведённых игр забила 58 мячей. Стоит отметить, что в «Родине» трудится и Александр Павленко. Похоже, что ещё один «красно-белый» десант попробует атаковать ФНЛ.

Лидер «Группы 4» ульяновская «Волга» уже давно грезит о ФНЛ. В пяти очках от команды находятся «Челябинск», «Амкар-Пермь» и «Тюмень», которые могут не простить потери очков ульяновскому клубу. Поэтому выход «Волги» в ФНЛ, отличительной чертой которой является сыгранность игроков, не является высоковероятным. Среди представленных клубов есть команды с опытом выступления не только в ФНЛ, но и в элите нашего футбола, к примеру, «Шинник» и «Сокол», есть те, кому в этом году исполняется только 15 лет («Родина» Москва), а есть такие, кто мечтает спустя долгое время вновь поиграть в первом дивизионе («Волга» Ульяновск), а кто-то хочет вернуть былые традиции («СКА» Ростов-на-Дону). Вероятно, никто из них не окажется в ФНЛ в будущем году, но впереди ещё достаточно большое количество матчей, и тем интереснее следить за «футбольным подземельем», где у всех есть шанс проявить себя.

Константин Лицин