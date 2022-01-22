Осенью стартовали работы по сносу стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Московский «Торпедо» даже показывал эти исторические кадры. Масштабную реконструкцию арены планируется завершить к 100-летию «Торпедо». Об этом на своей страничке «В Контакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он даже разместил видео, показав, как будет выглядеть обновлённый стадион.

Среди объектов стадиона, рассчитанного на 15 тысяч человек, будет музей истории «Торпедо». Своё 100-летие клуб будет отмечать в 2024 году.

Добавим, что «Торпедо» в настоящий момент выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. После первой части сезона команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице.