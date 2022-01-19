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ФНЛ - Первый дивизион

«Акрон» подписал одного из лучших вратарей ФНЛ-2

19 Января 2022 • 02:01 Комментировать
Акрон
...
Велес Москва
06.03 18:00

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с голкипером махачкалинского «Легион Динамо» Алилом Магомедовым.

За 23-летнего голкипера «Акрон» заплатил махачкалинскому клубу 40 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

С «Акроном» Алил Магомедов подписал контракт на два с половиной года. За новую команду голкипер будет выступать под 24-м номером, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Напомним, что Алил Магомедов является лучшим вратарём сезона 2020/21 в первой группе ФНЛ-2. В составе «Легион Динамо» он в прошлом сезоне 17 раз отыграл на «ноль».

В нынешнем сезоне Алил Магомедов провёл за «Легион Динамо» во всех турнирах 21 матч, пропустил 17 голов и десять раз отыграл на «ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Легион Динамо Акрон
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