«Акрон» подписал одного из лучших вратарей ФНЛ-2

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с голкипером махачкалинского «Легион Динамо» Алилом Магомедовым.

За 23-летнего голкипера «Акрон» заплатил махачкалинскому клубу 40 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

С «Акроном» Алил Магомедов подписал контракт на два с половиной года. За новую команду голкипер будет выступать под 24-м номером, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Алил Магомедов присоединился к команде



Алил – лучший вратарь группы 1 Олимп-ФНЛ II. В сезоне 20/21 ему удалось сыграть восемь раз «на ноль» в 17 матчах за махачкалинский «Легион Динамо».



Комментарий спортивного директора: https://t.co/BAmptyN8ympic.twitter.com/IYjryXJ5Gj — ФК «Акрон» (@fcakron) January 18, 2022

Напомним, что Алил Магомедов является лучшим вратарём сезона 2020/21 в первой группе ФНЛ-2. В составе «Легион Динамо» он в прошлом сезоне 17 раз отыграл на «ноль».

В нынешнем сезоне Алил Магомедов провёл за «Легион Динамо» во всех турнирах 21 матч, пропустил 17 голов и десять раз отыграл на «ноль».