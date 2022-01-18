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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» соблазнила полузащитника «Урала»

18 Января 2022 • 23:27 Комментировать

Полузащитник Артём Максименко продолжит карьеру в калининградской «Балтике» - команде, тренируемой Сергеем Игнашевичем. Именно этот фактор оказался решающим для Максименко, сообщает Sport24. На него претендовали и другие клубы - в частности, «Крылья Советов» и «Уфа», однако 23-летний хавбек предпочел податься именно в «Балтику».

Максименко родился в Тольятти в 1998 году, начал заниматься футболом в восемь лет в академии Юрия Коноплёва, а затем в академии московского «Динамо». Успел поиграть за «Спартак» из Джанкоя, затем числился в тульском «Арсенале», провел четыре матча в «Нижнем Новгороде», потом поиграл за дубль «Зенита», а также за «Верес». В «Урале» выступал с января прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Урал Артем Максименко
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