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ФНЛ - Первый дивизион

Вратарь «Оренбурга» восхитил фанатов игрой на фортепиано видео

18 Января 2022 • 12:29 Комментировать

Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев умеет играть не только в футбол, но и на фортепиано. Доказательством стало видео, которое пресс-служба оренбургского клуба опубликовала в «Инстаграме». Гошев восхитил фанатов, судя по комментариям к ролику.  

Гошев сыграл на фортепиано в одном из отелей Белека, где в настоящий момент «Оренбург» проводит зимний учебно-тренировочный сбор.

В комментариях пресс-служба «Оренбурга» ответила одному из фанатов, что Евгений Гошев не занимался в музыкальной школе, а является самоучкой.

 

После первой части сезона «Оренбург» лидирует в первенстве ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Евгений Гошев
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