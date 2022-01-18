Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев умеет играть не только в футбол, но и на фортепиано. Доказательством стало видео, которое пресс-служба оренбургского клуба опубликовала в «Инстаграме». Гошев восхитил фанатов, судя по комментариям к ролику.

Гошев сыграл на фортепиано в одном из отелей Белека, где в настоящий момент «Оренбург» проводит зимний учебно-тренировочный сбор.

В комментариях пресс-служба «Оренбурга» ответила одному из фанатов, что Евгений Гошев не занимался в музыкальной школе, а является самоучкой.

После первой части сезона «Оренбург» лидирует в первенстве ФНЛ.