«Акрон» подписал игрока «Спартака-2»

Тольяттинский «Акрон» объявил о переходе Святослава Кожедуба, который выступал за «Спартак-2».

За трансфер 19-летнего атакующего полузащитника, который способен сыграть и на позиции центрального форварда, «Акрон» заплатил «Спартаку» 12 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

Кожедуб подписал с «Акроном» контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. За новую команду Святослав будет играть под 22-м номером.

