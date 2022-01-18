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ФНЛ - Первый дивизион

«Акрон» подписал игрока «Спартака-2»

18 Января 2022 • 01:43 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
...
Спартак-2
06.03 18:00

Тольяттинский «Акрон» объявил о переходе Святослава Кожедуба, который выступал за «Спартак-2».

За трансфер 19-летнего атакующего полузащитника, который способен сыграть и на позиции центрального форварда, «Акрон» заплатил «Спартаку» 12 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

Кожедуб подписал с «Акроном» контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. За новую команду Святослав будет играть под 22-м номером.

В нынешнем сезоне большую часть матчей Святослав Кожедуб провёл в молодёжной лиге U19. Там на счету молодого футболиста восемь матчей, два гола и две голевые передачи.

За «Спартак-2» в ФНЛ Кожедуб лишь раз вышел на замену в самом конце матча и провёл на поле только четыре минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак-2 Акрон
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