Кто из игроков ФНЛ может перебраться в РПЛ уже этой зимой

Зимнее трансферное окно привычно может удивить необычными переходами. Лучшие игроки «лучшей лиги мира» могут заранее получить повышение от того, как их клубы выйдут в РПЛ. Тем более что ярким примером является недавний переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит», который ещё год назад феерил в ФНЛ. О том, кого в этот раз ждать в элитном российском дивизионе и кто уже там оказался, – в этой статье.

Екатеринбургский «Урал» является одним из клубов, в котором скаутская служба мониторит все низшие лиги. Подтверждение тому – переход в 2017 году Андрея Егорычева из новотроицкой «Носты», представляющей ФНЛ-2. Полузащитник уже успел провести порядка ста матчей за «шмелей». И в эту зиму уральский клуб активен на трансферном рынке, получив в своё распоряжение лучшего бомбардира ФНЛ. Александр Юшин в проведённых 25 матчах забил 18 голов и регулярно появлялся в лучших играх ФНЛ. Кроме того, на Юшина даже положил глаз московский «Спартак», но «красно-белые» решили укрепиться другим игроком.

Голкипер Илья Свинов в начале сезона перешёл в воронежский «Факел». Любопытно, что до этого голкипер также выступал в новотроицкой «Носте», которая в последние годы взяла курс на воспитание молодёжи и продажи её в более высокие лиги. Максим Герасин, ведущий работу с вратарями в стане «сталеваров», уже имеет опыт воспитания голкиперов для топ-клубов. Например, ещё год назад стан «Локомотива» пополнил Андрей Савин, который за основную команду так и не сыграл, но был заявлен в качестве резервного голкипера на матчи Лиги Европы. Свинова ждёт подобная судьба, но обратите внимание на его возросшую стоимость. Из «Носты» вратарь перешёл в «Факел» примерно за 1 млн рублей, а в «Спартак» был продан почти за 20 млн рублей. Тольяттинский воспитанник провёл 11 матчей на ноль в ФНЛ и вряд ли составит конкуренцию Селихову и Максименко, но он может прибавить, а значит, и закрыть вопрос вратарской позиции в «Спартаке» окончательно.

Бесспорно, трансферное окно только в самом разгаре, и у ФНЛ ещё есть интересные представители, например, Артур Галоян («Велес» Москва), Амур Калмыков («Торпедо» Москва), Владислав Шитов («Спартак-2» Москва). Второй уже едет с главной командой на сборы: Калмыкову готовы предложить контракт несколько клубов РПЛ. Галоян пока ещё молод, поэтому все ждут, сможет ли он продолжить в том же духе во второй части сезона в «Велесе». Кроме того, есть те, кто уже играл в элитной отечественной лиге: Максим Максимов («Факел» Воронеж), Александр Ставпец («Томь» Томск), Константин Базелюк («Акрон» Тольятти), Ислам Машуков («Алания» Владикавказ). Они уже не молоды, но уровень середняков и аутсайдеров РПЛ потянут, хотя вряд ли трансферы последней группы игроков реальны. Тому есть следующие причины.

Очевидна тенденция, которая наблюдается уже не первый год. Как только в ФНЛ появляется молодой игрок с российским паспортом, который хотя бы в течение полугода проявляет себя очень ярко, его тут же берут клубы РПЛ. И не просто аутсайдеры или середняки, а топ-клубы. Они оставляют игрока в аренде в его команде ФНЛ, но впоследствии следят за ним и готовы при первой же возможности его использовать. Очевидно, что эта бизнес-идея даёт результаты всем, кроме сборной России, которая теряет игроков, получающих большие заработные платы уже на старте карьеры…

Константин Лицин