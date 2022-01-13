Эмини окончательно покинул «Акрон» и вернулся в «Македонию»

Опорный полузащитник из Северной Македонии» Сефер Эмини более не является игроков тольяттинского «Акрона».

21-летний Эмини подписал контракт с «Македонией» контракт до конца нынешнего сезона, сообщает Transfermarkt. При этом неизвестно на каких условиях полузащитник покинул «Акрон», но ясно, что он не вернётся в Тольятти.

«Акрон» подписал Сефера Эмини в октябре 2020 года за 80 тысяч евро как раз из «Македонии». При этом Эмини не прижился в клубе, в сентябре прошлого года он на правах аренды вернулся в родной клуб, а теперь уже окончательно решил не выступать в России. На данный момент цена Эмини на Transfermakt составляет 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сефер Эмини провёл за «Акрон» один матч в ФНЛ. А вот в Северной Македонии за «Македонию» в первой лиге он провёл 13 матчей, забил три гола и отметился тремя голевыми передачами.