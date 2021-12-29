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ФНЛ - Первый дивизион

​ФНЛ показала фрагмент из «Один дома», эмоциональный Гогниев «сыграл» роль видео

29 Декабря 2021 • 21:19 Комментировать (1)

Пресс-служба ФНЛ опубликовала на канале в YouTube новогодний ролик в виде отрывка из второй части культового фильма «Один дома». Свою роль в этом ролике «сыграл» рулевой «Алании» Спартак Гогниев, который в ноябре отметился огненной речью во время послематчевой пресс-конференции. Что из этого получилось – судите сами.

 

«Алания» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. От лидирующего «Оренбурга» команда Спартака Гогниева отстаёт ровно на десять очков. Вторая часть сезона во втором по рангу футбольном дивизионе России стартует в начале марта.

Огненные пресс-конференции ФНЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Хасанович Висэйт
29 Декабря 2021 в 22:12
Какой дерзкий заяц)))))). Жаль его тогда в Грозном не до конца сломали. Оперился уже.
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