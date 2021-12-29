Пресс-служба ФНЛ опубликовала на канале в YouTube новогодний ролик в виде отрывка из второй части культового фильма «Один дома». Свою роль в этом ролике «сыграл» рулевой «Алании» Спартак Гогниев, который в ноябре отметился огненной речью во время послематчевой пресс-конференции. Что из этого получилось – судите сами.

«Алания» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. От лидирующего «Оренбурга» команда Спартака Гогниева отстаёт ровно на десять очков. Вторая часть сезона во втором по рангу футбольном дивизионе России стартует в начале марта.

Огненные пресс-конференции ФНЛ