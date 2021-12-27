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Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты»

27 Декабря 2021 • 13:11 Комментировать

Экс-футболист сборной России, а ныне наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слова депутата Госдумы Светланы Журовой. Ранее политик раскритиковала игроков за то, что они зимой отправляются на отдых в экзотические страны.

«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», - оставил публикацию тренер в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отправился в отпуск на Мальдивы.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев
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