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ФНЛ - Первый дивизион

Российский миллиардер хочет купить «Торпедо»

20 Декабря 2021 • 11:14 Комментировать

Московское «Торпедо» может получить нового богатого владельца. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Согласно информации журналистов, приобрести пакет акций столичного коллектива может миллиардер Сергей Ломакин. Годом ранее он хотел купить подмосковные «Химки», но сделка не состоялась.

Согласно оценке издания Forbes, денежный капитал Ломакина составляет 3,4 миллиарда долларов.

В нынешнем сезоне «Торпедо» выступает в первенстве ФНЛ и борется за путевку в Премьер-лигу. После 25 туров «автозаводцы» набрали 47 баллов и занимают третью строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Ломакин
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