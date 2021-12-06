Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
ФНЛ - Первый дивизион

​«Ротор» объявил имя главного тренера официально

06 Декабря 2021 • 14:07 Комментировать

В понедельник «Ротор» посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера. После отпуска работу с командой начнёт Артём Куликов – 41-летний специалист, который ранее трудился в «Велесе».

«Ротор» вылетел из Премьер-лиги России по итогам прошлого сезона. О возвращении в элитный дивизион с первой попытки в Волгограде не говорят – после двадцати пяти туров команда располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Напомним, что в ноябре тренерское кресло в «Роторе» покинул Дмитрий Хохлов, который работал с командой с начала сезона 2021/2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Артем Куликов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
03 Декабря
11:22 · Россия. ФНЛ
​Свинов, который близок к переходу в «Спартак», победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ 3
02 Декабря
07:54 · Россия. ФНЛ
Воронежский «Факел» может вернуться в элиту российского футбола спустя 20 лет 1
27 Ноября
20:02 · Россия. ФНЛ
«Балтика» с «КАМАЗом» не забивали в последнем матче ФНЛ в 2021 году
17:57 · Россия. ФНЛ
«Алания», «Олимп» и «Краснодар-2» завершили год победами
16:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург», «Факел», «Торпедо» и «Спартак-2» завершили год победами
13:54 · Россия. ФНЛ
«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в результативной концовке
13:42 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» упустил победу в матче с «Томью»
07:11 · Россия. ФНЛ
Тренеский лифт - из ФНЛ в РПЛ 1
22 Ноября
07:16 · Россия. ФНЛ
Огненные пресс-конференции ФНЛ
21 Ноября
19:53 · Россия. ФНЛ
«Балтика» отправила «Ротор» в зону вылета, забив на 90-й минуте
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» трижды пробила пенальти, но проиграла «Спартаку-2»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» уже второй после волевой победы над «Нефтехимиком» 1
17:00 · Россия. ФНЛ
Быстрый гол помог «КАМАЗу» обыграть «Металлург»
16:17 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» и «Кубань» победили, «Торпедо» не смогло забить СКА
Все новости
Рекомендуем