В понедельник «Ротор» посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера. После отпуска работу с командой начнёт Артём Куликов – 41-летний специалист, который ранее трудился в «Велесе».

«Ротор» вылетел из Премьер-лиги России по итогам прошлого сезона. О возвращении в элитный дивизион с первой попытки в Волгограде не говорят – после двадцати пяти туров команда располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Напомним, что в ноябре тренерское кресло в «Роторе» покинул Дмитрий Хохлов, который работал с командой с начала сезона 2021/2022.