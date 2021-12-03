​Свинов, который близок к переходу в «Спартак», победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ

В обозримом будущем Илья Свинов может примерить на себе вратарский свитер «Спартака» - пресса активно связывает 21-летнего игрока с московским клубом. А пока что Свинов победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

В текущем розыгрыше первенства ФНЛ Илья Свинов провёл за «Факел» 24 матча. В 11 из них голкиперу удалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

На текущий момент «Факел» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Оренбурга» на четыре очка.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Илью Свинова в 250 тысяч евро.