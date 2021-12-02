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ФНЛ - Первый дивизион

Воронежский «Факел» может вернуться в элиту российского футбола спустя 20 лет

02 Декабря 2021 • 07:54 Комментировать
История воронежского «Факела» насчитывает 74 года, и в юбилейный 2022 год клуб входит полным надежд. По итогам первой части сезона «огнеопасные» на два очка опережают московское «Торпедо» и готовы к возвращению в РПЛ. Спустя 20 лет…
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В 2001 году воронежский «Факел» занимал предпоследнее место в высшей лиге чемпионата России. «Огнеопасные» вели борьбу до последнего тура, но «Торпедо-ЗИЛ» опередило воронежцев на три очка. История сделала очередной «виток», и теперь «Факелу» предстоит вновь вести борьбу за «жизнь» с «Торпедо». В 1990-е воронежский клуб прочно заработал звание «команда-лифт», успев трижды за десять лет выйти и войти в элиту российского футбола. Задержаться в высшем дивизионе «огнеопасным» удалось лишь однажды. В 2000-м скромный воронежский клуб занял 13-е место из 16.

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В нулевые «Факел» – это команда, которую «трясёт» от финансовой нестабильности, поэтому здесь выступления в первом дивизионе сменяются выступлениями во втором, а на рубеже первого десятилетия XXI века Воронеж и вовсе потерял профессиональную команду. Начинать всё заново пришлось с ЛФЛ. Нынешний сезон для «Факела» уже седьмой для «огнеопасных» в ФНЛ. Стабильность? Не так всё просто. В десятые годы воронежский клуб смело можно было считать «любимчиком фортуны». Трижды «Факел» занимал место в зоне вылета, в сезоне 2017/18 даже оказался на последней строчке, но из «лучшей лиги мира» не вылетел. Отсюда и пошло это название…

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О притязаниях «Факела» начали говорить во второй части прошлого сезона. В клубе появились деньги и игроки уровня Неманьи Пейчиновича. Серб заметно выделялся в команде, даже в свои 33 года. Однако неудачный старт помешал занять место выше девятого. В текущем первенстве ФНЛ «Факел» идёт без сбоев. Поражения случаются, но лишь от равных соперников. Самое крупное – от «Нефтехимика» – было нанесено ещё в августе, в момент «притирки» новых игроков друг к другу.

Стоит отметить целостность клуба. В команде нет яркого лидера, как, например, Юшин в том же «Нефтехимике» или Калмыков в «Торпедо». Дуэт форвардов Аппаев – Максимов забил восемнадцать мячей, доказывая, что «сплав опыта и молодости» – это ценное оружие. Если уж кого и выделять особо, то это Максима Максимова, занимающего четвёртую строчку в списке бомбардиров с двенадцатью голами. Местный воспитанник поиграл в Литве, Латвии, Македонии и, похоже, нашёл свой клуб, вернувшись домой в самом расцвете сил. Борьба во второй части сезона ФНЛ обещает быть лихо закрученной. Даже восемь очков от идущего на пятой строчке «СКА-Хабаровска» не гарантируют повышения в классе. В этом году уж слишком много желающих попасть в РПЛ. Посмотрим, не «сольются» ли они к концу сезона.

Константин Лицин

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