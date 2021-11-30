«Оренбург» готов вернуться в РПЛ, «Ротор» может вылететь из ФНЛ: итоге первой части сезона «лучшей лиги мира»

Двадцать пять туров в «лучшей лиге мира» позади. В этом году команд стало на две меньше, поэтому календарной зимой в ФНЛ играть не придётся. По горячим следам самое время подвести первые итоги, тем более что есть время поразмышлять о том, а вдруг московский «Спартак» окажется в первом дивизионе, сможет ли он быстро вернуться назад?

Пока подопечные Руя Витории обыгрывают «Наполи» и не могут набрать трёх очков в РПЛ, их младшие собратья на позитивной ноте завершили первую часть сезона, увеличив отрыв от зоны вылета в десять очков. Но в этой статье, конечно, не о «красно-белых», а о тех, кто удивил с разной полярностью за двадцать пять сыгранных туров. Однако таких команд не так много. На вершине те, от кого это и ждали. «Оренбург» завершил первую часть сезона с шестиочковым отрывом от «Торпедо». Если бы лидер клуба Джоэль Фамейе мог принять участие во всех матчах, то наверняка разница в очках с промежуточным бронзовым призёром была бы больше.

С другой стороны, на третьем месте «Торпедо», которое за пять последних туров одержало лишь одну победу. А ещё недавно «автозаводцы» вместе с «горожанами» решали, кому же быть на вершине турнирной таблицы ФНЛ. Любопытно, но у «Торпедо» регулярно по ходу сезона случались «ничейные срывы». Подопечные Александра Бородюка выдавали трёх или более матчевые компромиссные результаты. Изменять это у наставника получалось за счёт ротации состава. Однако неизменным лидером в атаке был Амур Калмыков. Но даже ему, как и всей команде, не удалась одна игра. В начале ноября «Алания» «разобрала» соперника со счётом 5:1.

Крупная победа вернула оптимизм команде Спартака Гогниева, который неустанно «отжигал» на пресс-конференциях, но своё наказание наставник владикавказского клуба получил за несдержанные нервы и удар в живот арбитру. Вообще послематчевые интервью «ожили» в этом сезоне. Сергей Юран и его «СКА-Хабаровск» остались вне четвёрки, но всего в двух очках от неё. Виной тому поражение в Краснодаре от юных «быков». Вообще наставников становится интереснее слушать, да и медиапространство главные тренеры ФНЛ стали заполнять всё больше. Хохлов, например, спорил о своей фамилии с администрацией одной социальной сети. Закончилось всё увольнением Дмитрия Валерьевича, но по спортивным причинам. Его «Ротор» стал главным разочарованием сезона, променяв борьбу за повышение на борьбу за выживание. А ведь когда-то обыгрывали «Манчестер Юнайтед».

Внизу тоже непросто. Официально в этом году вылетают четыре клуба. С учётом предстоящей модернизации лиги, по уже сложившейся традиции «лучшей лиги мира», все могут сохранить свою прописку в ФНЛ. Никогда так не было и вот опять… По спортивному принципу борьбу за место под солнцем ведут семь клубов, и ни один из них не лишился шансов на «жизнь», даже липецкий «Металлург» и ивановский «Текстильщик», которые могут проиграть 1:7, а следом выиграть у одного из лидеров 3:0. И всё же в футбол играют люди. Лучший бомбардир прошлого сезона Иван Сергеев уже получил вызов в сборную России. Интересно будет последить за судьбой полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Александра Юшина, который уже забил 18 мячей. Вероятно, в отличие от своей команды, 26-летний хавбек уже этой зимой сменит лигу. Уходим на зимнюю паузу в хорошем настроении. Борьба в ФНЛ обеспечена на всех фронтах, а значит, весной будет очень интересно.

Константин Лицин