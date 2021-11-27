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ФНЛ - Первый дивизион

Тренеский лифт - из ФНЛ в РПЛ

27 Ноября 2021 • 07:11 Комментировать

Найти хорошего и опытного тренера – всегда непростая задача, которая нередко встаёт перед клубами любой страны. Тем сложнее этот поиск в России, куда очень непросто зазвать иностранного специалиста, если у вашего клуба нет средств на повышенную зарплату. В таких ситуациях приходится выкручиваться и на свой страх и риск брать тренера, не имеющего опыта работы с игроками высокого класса – в лучшем случае пошумевшего в ФНЛ, а иногда и только в ФНЛ-2.

Одним из самых ярких примеров такого повышения последних лет, пожалуй, является Алексей Борисович Стукалов. Он начал свою профессиональную тренерскую карьеру в структуре клуба «Химки» в 2009 году, тренируя поначалу команду 1998 года рождения и постепенно поднявшись до «Химок-М». В его карьере были «Балтика» и «Сокол», однако главный успех, который и позволил ему оказаться в РПЛ, его ожидал позже.

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ФК «Велес», будучи очень молодым и перспективным частным клубом, позвал не менее молодого и амбициозного тренера Стукалова на пост главного. По итогам сезона 2019/20 команда из Москвы заняла первое место в «ПФЛ Запад», выйдя в ФНЛ. Уже тогда огромное количество взглядов было приковано к команде в целом и к Стукалову в частности. Кстати, в том же сезоне «Велес» дошел аж до 1/32 финала Кубка России, в котором только по серии пенальти уступил «Торпедо». В ФНЛ команда Алексея Борисовича смотрелась очень неплохо, держась в середине таблицы, и в этот момент новый главный тренер понадобился «Уфе», дела которой были очень и очень плохи. Стукалов пришёл в РПЛ не просто попробовать себя: он перезагрузил команду в том сезоне и спас её от вылета. В первых двух своих играх он обыграл «Ахмат» и «Спартак» с общим счётом 6:0.

После этого проиграл «Сочи», но умудрился сыграть вничью с ЦСКА и «Зенитом». В новом сезоне РПЛ у «Уфы» уже не получалось так феерить, но вот назвать команду Стукалова желанным соперником точно язык не повернётся, особенно учитывая раскрывшегося Агаларова. Стукалов точно умеет работать с игроками среднего по российским меркам уровня. Было бы интересно посмотреть на него в одном из топ-клубов РПЛ. Возможно, когда-нибудь это у него получится.

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Но были и менее успешные истории повышения. Дмитрий Анатольевич Аленичев изначально сам себя повысил до РПЛ, пройдя весь путь с тульским «Арсеналом». Первое место в зоне «Центр» и второе место в ФНЛ – невероятный успех для клуба, который только пару сезонов назад прошёл лицензирование для второго дивизиона. Однако Премьер-лига не поддалась Аленичеву, и после вылета с последнего места бывший нападающий «Спартака» покинул Тулу, чтобы покорять Москву – теперь уже в роли тренера. 10 июня 2015 года он официально пришёл в «Спартак». Высоких целей «красно-белых» он достичь не сумел.

Провёл сезон крайне нестабильно, но всё же попал в зону Лиги Европы, вылет из которой 5 августа 2016 года от АЕКа в квалификационном раунде и стал последней каплей. Совпадение ли, или «багаж», но московский клуб после ухода Аленичева выиграл РПЛ. Позднее Дмитрий Анатольевич поработал тренером в «Енисее», с которым тоже заработал «повышение в классе», но надолго закрепиться в Премьер-лиге не удалось, и 5 мая 2019 он официально покинул клуб. Больше великий футболист тренером не работал, но велика вероятность, что на этом посту мы его ещё увидим. И кто знает, может, это вновь будет клуб, которому он верен больше всего.

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Не получится у нас далеко уйти от «Спартака» и в ситуации со следующим тренером. Роман Михайлович Пилипчук начал ассистентом в «Шиннике», с которым даже успел побыть в РПЛ. Однако ярославская команда спустя полгода после прихода Пилипчука в тренерский штаб вылетела в первый дивизион. Перевалочным пунктом для Романа Михайловича стала «Дачия» из Молдовы, после которой он вернулся в Россию, а точнее, в калининградскую «Балтику». Проработав там год, пошёл на повышение в «Динамо». В московском клубе получал очень лестные отзывы от тренера Сергея Силкина и Андрея Лексакова, технического директора РФС.

Роман даже стажировался у Слуцкого и Бердыева, и, казалось, вот-вот станет на пост главного, но именно в этот момент он получил должность ассистента Аленичева в стане «красно-белых». После ухода Дмитрия Пилипчук остался в клубе и стал помощником Массимо Карреры, с которым он и добился своего главного достижения – чемпион России. Огромные амбиции и невероятное количество хвалебных отзывов за аналитику и работу с командой от самого Карреры и футболистов могли надолго оставить его с хорошей стороны в памяти болельщиков «Спартака», но уход его из клуба получился довольно скандальным.

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Позже Роман оказался в «Ахмате», и вновь в роли ассистента, побыл он и главным, пусть недолго, в минском «Динамо». Вернувшись в структуру клуба Леонида Федуна, он возглавил «Спартак-2», с которым, увы, потерпел 15 поражений из 31 матча. Сейчас Роман Михайлович возглавляет «Олимп-Долгопрудный», который идет на 15-м месте ФНЛ. Пилипчук точно очень грамотный специалист, способный к аналитике и постановке стратегии для команд Российской премьер лиги. А недавние слухи о его возможном назначении в «Химки» до возвращения Черевченко родились не на пустом месте. Как минимум в роли ассистента он точно подошёл бы любому нашему клубу.

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Понятно, что подтягивать кого-то из тренеров с ФНЛ – решение довольно непростое, ведь тренер может попросту быть не готов к игре с другими соперниками и в футбол другого уровня. Иногда такое решение может выстрелить благодаря новым мыслям главного или даже ассистента, который улучшает определенные аспекты, а иногда легенды клуба, имеющие только небольшой тренерский опыт, не могут вытащить команду, хоть и обладают невероятным авторитетом. Подобных примеров немало было и ещё будет, ведь это лучшее решение для того, чтобы найти новые тренерские таланты в России.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Роман Пилипчук Алексей Стукалов
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