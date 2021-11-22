Огненные пресс-конференции ФНЛ

В России послематчевые интервью уже давно стали обязательными. Тренеров штрафовали за отсутствие на них, а сами наставники привыкли к ним и ограничивались стандартными фразами. Однако в «лучшей лиге мира» появились наставники, которые готовы сказать резкое словцо. О том, какие фразы «выпускают» наставники ФНЛ на пресс-конференциях и о чём готовы поделиться с болельщиками – читайте в этой статье.

Наставник «Алании» Спартак Гогниев, успевший поиграть за молодёжную сборную России и вторую команду национальной команды (да, была и такая!), регулярно «отжигает» на послематчевых пресс-конференциях. Иногда он до них даже не доходит, как, например, по итогам матча «Томь» - «Алания», в котором наставник «проверил пресс» рефери. Наказание вполне заслуженное – 300 тыс. рублей, восемь матчей дисквалификации. Любопытно, что отсутствие наставника на тренерской скамейке не помешало коллективу из Владикавказа набрать почти максимум из возможных очков. Эмоциям Спартака Артуровича стоит только позавидовать! Искреннюю любовь к футболу Гогниев проявил в октябре, заявив на пресс-конференции: «Хочется сказать ребятам своим… Они, вопреки всему, играют и стремятся победить. А потом из нас дураков делают, что мы материмся и ругаемся, а нас потом удаляют».

Гогниев верил в победу своих ребят, но в итоге «Алания» уступила «Акрону» 2:1. Ещё и пенальти не назначили. Спартак Артурович по этому поводу считает, что если клуб – лидер, то и 11-метровых у него должно быть много. Иначе это выглядит странно. А на самой пресс-конференции Гогниев пытался вызывать на баттл журналиста, требуя, чтобы тот сказал, что он думает об игре его команды! В подобной манере высказался и Сергей Юран по итогам прошлого тура ФНЛ. Клубу регулярно требуется выезжать на огромные расстояния на выезд. Неудивительно, что Сергей Николаевич пытался ускорить подведение итогов встречи с «Краснодаром-2»: «Давай задавай вопросы. Нам ехать надо. Чтобы выиграть, забивать нужно свои моменты, а не пропускать такие детские ошибки». Конечно, там ещё были слова мата, но главная мысль передана. 14 секунд, хлопок по столу и… Самолет в Хабаровск не ждёт. Ух, Сергей Николаевич!

Пресс-конференция с Юраном бьёт все рекорды просмотров. А он сам спокоен: «Это всё стадион. Он красивый у «Краснодара», произвел на меня впечатление». Ну что тут ещё добавить? Зато интересно и нескучно, каждая фраза нестандартна. За такими наставниками интересно следить. В РПЛ такого не найдешь. Эх, были Карпин и Гамула в «Ростове», сегодня там всё пресно… Арсен Венгер совсем недавно предложил ввести послематчевые выражения своих мыслей и для судей. Вполне интересная мысль. Представляете, в какое «словоблудие» тогда превратиться наш футбол?

Константин Лицин