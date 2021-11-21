​18-летнему вратарю «Торпедо» стало плохо во время эфира

18-летний вратарь «Торпедо» Антон Порутчиков в воскресенье был приглашён поучаствовать в трансляции матча команды против «СКА-Хабаровска». Перед игрой молодому футболисту стало плохо прямо во время эфира. Трансляция была прервана на рекламу. После её возобновления комментатор сказал, что Порутчиков, судя по всему, переволновался. 18-летнего футболиста передали в руки медиков.

Следить за игрой первенства ФНЛ между «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стоит сказать, что обе команды являются претендентами на повышение в классе до Премьер-лиги.