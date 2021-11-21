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ФНЛ - Первый дивизион

​18-летнему вратарю «Торпедо» стало плохо во время эфира

21 Ноября 2021 • 14:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
СКА-Хабаровск
Через -1 ч. -34 мин.

18-летний вратарь «Торпедо» Антон Порутчиков в воскресенье был приглашён поучаствовать в трансляции матча команды против «СКА-Хабаровска». Перед игрой молодому футболисту стало плохо прямо во время эфира. Трансляция была прервана на рекламу. После её возобновления комментатор сказал, что Порутчиков, судя по всему, переволновался. 18-летнего футболиста передали в руки медиков.

Следить за игрой первенства ФНЛ между «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стоит сказать, что обе команды являются претендентами на повышение в классе до Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Антон Порутчиков
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21.11  14:00 Торпедо Москва ... СКА-Хабаровск 1.69 3.9 4.5
21.11  14:00 Волгарь ... Краснодар-2 2.41 3.2 2.95
21.11  14:00 Текстильщик ... ПФК Кубань 3.4 3.2 2.15
21.11  14:00 Велес Москва ... Оренбург 4.2 3.5 1.84
21.11  14:00 Акрон ... Томь 1.97 3.5 3.6
21.11  15:00 Металлург Липецк ... КАМАЗ 3.45 3.3 2.1
21.11  16:00 Факел ... Нефтехимик 1.73 3.65 4.6
21.11  17:00 Алания ... Спартак-2 1.37 5 7
21.11  18:00 Балтика ... Ротор 1.79 3.45 4.5
21.11  18:00 Олимп-Долгопрудный ... Енисей 3.15 3.2 2.27
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