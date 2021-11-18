Юран иронично прокомментировал свою скандальную пресс-конференцию

В среду, 18-го ноября, в социальных сетях набрало популярность видео с пресс-конференции главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который с помощью нецензурной лексики уместил в 14-секундную речь краткий итог проигранного его командой матча с «Краснодаром-2».

В интервью «РБ Спорт» Юран объяснил свое поведение и рассказал, что повлияло на его настроение в тот момент. «Причина такой реакции? Это все стадион. Он красивый у «Краснодара», произвел на меня впечатление», - в саркастичной форме ответил наставник.

Стоит упомянуть, что на данный момент «СКА-Хабаровск» идет в лидерах ФНЛ, занимая четвертое место в турнирной таблице.