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ФНЛ - Первый дивизион

Юран иронично прокомментировал свою скандальную пресс-конференцию

18 Ноября 2021 • 16:03 Комментировать

В среду, 18-го ноября, в социальных сетях набрало популярность видео с пресс-конференции главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который с помощью нецензурной лексики уместил в 14-секундную речь краткий итог проигранного его командой матча с «Краснодаром-2».

В интервью «РБ Спорт» Юран объяснил свое поведение и рассказал, что повлияло на его настроение в тот момент. «Причина такой реакции? Это все стадион. Он красивый у «Краснодара», произвел на меня впечатление», - в саркастичной форме ответил наставник.

Стоит упомянуть, что на данный момент «СКА-Хабаровск» идет в лидерах ФНЛ, занимая четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран СКА-Хабаровск
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