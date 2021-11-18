Неудачные выступления «Ротора» в ФНЛ не остались без внимания руководства клуба – боссы волгоградской команды отправили в отставку Дмитрия Хохлова, расторгнув со специалистом контракт по обоюдному согласию.

О прекращении сотрудничества с Хохловым объявила пресс-служба «Ротова», назвав имя нового исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Алексей Жданов.

Уточним, что клуб из Волгограда крайне плохо начал текущий сезон второго по силе российского первенства, разместившись лишь на 16-й строчке в турнирной таблице после 23 сыгранных туров. В общей сложности у Хохлова отрицательная статистика на должности наставника в «Роторе» - шесть побед против семи поражений, а также 12 поединков, закончившихся вничью.