​Юран ругался на короткой пресс-конференции

В среду «СКА-Хабаровск» в календарном матче первенства ФНЛ проиграл в гостях у «Краснодара-2» со счётом 1:3. Послематчевая пресс-конференция главного тренера хабаровчан Сергея Юрана продлилась считанные секунды.

- Давайте задавайте вопросы, и поехали мы отсюда, *** [ё-моё] – сказал Юран на эмоциях, обращаясь к журналистам.

- Комментарии? Чтобы выигрывать, нужно забивать свои, *** [блин], кучу моментов, *** [блин], и не допускать такие детские ошибки, - высказался тренер. После этого он стукнул рукой по столу и ушёл.

На текущий момент «СКА-Хабаровск» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице ФНЛ. Команда претендует на повышение в классе до Премьер-лиги.