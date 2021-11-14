​«Ротор» хочет расстаться с Хохловым

Руководители «Ротора» хотят разойтись с главным тренером команды Дмитрием Хохловым до наступления зимнего межсезонья. Об этом стало известно sport24.

Дмитрий Хохлов работает с «Ротором» с лета текущего года. В 24 матчах под руководством этого тренера волгоградская команда отпраздновала 6 побед при 12 ничьих и 6 поражениях.

После 22 туров первенства ФНЛ «Ротор» располагается на 16 позиции в турнирной таблице. Липецкий «Металлург», занимающий последнее место, волгоградцы опережают всего лишь на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Ротор» проведёт 17 ноября – как раз против липецкого «Металлурга».