«Велес» проиграл «Томи» из-за автогола Макеева

22-й тур первенства ФНЛ продолжился в Томске, где местная «Томь» принимала «Велес». Хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Евгений Макеев забил автогол на девятой минуте.

Стоит отметить, что москвичи играли с 29-й минуты в меньшинстве после удаления Осипова.

«Томь» набрала 29 баллов и располагается на десятом месте, а «Велес» (30) идет девятым.