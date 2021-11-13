«Велес» проиграл «Томи» из-за автогола Макеева

22-й тур первенства ФНЛ продолжился в Томске, где местная «Томь» принимала «Велес». Хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Евгений Макеев забил автогол на девятой минуте.
Стоит отметить, что москвичи играли с 29-й минуты в меньшинстве после удаления Осипова.
«Томь» набрала 29 баллов и располагается на десятом месте, а «Велес» (30) идет девятым.
Протокол игры
|Томь
|1:0
|Велес Москва
|(1:0) Макеев Евгений 9'
Арапов Дмитрий • Серасхов Александр • Савиных Данил • Климов Игорь • Ставпец Александр • Гордюшенко Астемир • Апшацев Марат 34' ( Коробов Никита ( 34') • Зуйков Сергей • 42'Кубышкин Илья • Кудряшов Павел 73' 77' ( Леонов Олег ( 77') • Корж Константин 77' ( Антипов Константин ( 77' ) 90'
Запасные: Дмитриев Максим II • Aleksandar Stanisavljevic2 • Радостев Семён • Беззубов Вячеслав
Косаревский Пётр • Коротков Александр • Макеев Евгений 86' ( Тарасов Николай ( 86') • Майга Мамаду • 59'Кертанов Константин 64' ( Вульфов Александр ( 64') • Галоян Артур • Осипов Александр • 29'Бацуев Аюб 46' ( Кабахидзе Владимир ( 46' ) • 87'Смит Ариагнер 65' ( Митришев Магомед ( 65') • Ежков Данила 65' ( Лопатин Даниил ( 65') • Filip Stamenkovic
Запасные: Власов Даниил • Анисимов Анатолий • Мальцев Руслан
13 ноября.