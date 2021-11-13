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ФНЛ - Первый дивизион

«Велес» проиграл «Томи» из-за автогола Макеева

13 Ноября 2021 • 13:24 Комментировать
Томь
1:0
Велес Москва
окончен

22-й тур первенства ФНЛ продолжился в Томске, где местная «Томь» принимала «Велес». Хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Евгений Макеев забил автогол на девятой минуте.

Стоит отметить, что москвичи играли с 29-й минуты в меньшинстве после удаления Осипова.

«Томь» набрала 29 баллов и располагается на десятом месте, а «Велес» (30) идет девятым.

Протокол игры  
Томь 1:0 Велес Москва
(1:0) Макеев Евгений 9'    
Арапов Дмитрий Серасхов Александр Савиных Данил Климов Игорь Ставпец Александр Гордюшенко Астемир Апшацев Марат   34' (Коробов Никита (   34') Зуйков Сергей   42' Кубышкин Илья Кудряшов Павел   73'   77' (Леонов Олег (   77') Корж Константин   77' (Антипов Константин (   77'   90')
Запасные: Дмитриев Максим II Aleksandar Stanisavljevic2 Радостев Семён Беззубов Вячеслав
Косаревский Пётр Коротков Александр Макеев Евгений   86' (Тарасов Николай (   86') Майга Мамаду   59' Кертанов Константин   64' (Вульфов Александр (   64') Галоян Артур Осипов Александр   29' Бацуев Аюб   46' (Кабахидзе Владимир (   46'   87') Смит Ариагнер   65' (Митришев Магомед (   65') Ежков Данила   65' (Лопатин Даниил (   65') Filip Stamenkovic
Запасные: Власов Даниил Анисимов Анатолий Мальцев Руслан
13 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Евгений Макеев Велес
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окончен Томь 1:0 Велес Москва 2.6 3.2 2.65
13.11  14:00 Олимп-Долгопрудный ... Краснодар-2 2.39 3.15 3
13.11  14:00 Текстильщик ... Торпедо Москва 6.8 4.2 1.46
13.11  14:00 Спартак-2 ... ПФК Кубань 2.16 3.5 3.15
13.11  14:00 Волгарь ... Ротор 3.75 3.15 2.06
13.11  15:00 Металлург Липецк ... Нефтехимик 5.6 3.95 1.56
13.11  16:00 Факел ... Оренбург 2.41 3.25 2.9
13.11  16:00 Алания ... Енисей 1.49 4.6 5.4
13.11  18:00 Балтика ... Акрон 1.53 4 6
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