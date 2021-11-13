«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и ворвался в тройку лидеров ФНЛ

В рамках 22-го тура первенства ФНЛ состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и КАМАЗом. Хозяева отпраздновали победу со счетом 1:0. Автором единственного результативного удара стал Денис Фомин, поразивший ворота гостей в начале второго тайма.
Сегодняшняя «виктория» стала для хабаровской команды третьей кряду. После этого успеха клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
|1:0
|КАМАЗ
|(1:0) Фомин Денис 54'
Сугробов Владимир • Грачёв Глеб 47' 78' ( Брагин Владислав ( 78') • Фомин Денис • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Носов Александр 61' ( Тихонов Михаил ( 61') • Кольцов Виталий 58' ( Мартусевич Максим ( 58') • Квеквескири Ираклий • 77'Барков Дмитрий 78' ( Мануйлов Роман ( 78') • Галимов Александр 61' ( Андямов Валентин ( 61') • Алиев Камран • Караев Давид
Запасные: Самок Сергей • Лизенко Владислав • Магомедов Мутаалим • Воронков Ярослав • Гонгадзе Георгий • Смирнов Александр
Мамин Алексей • 75'Магомадов Чингиз 76' ( Игнатенко Владислав ( 76') • Куликов Александр • Хомуха Иван • Тесленко Егор • 37'Янушковский Роман 57' ( Гаглоев Александр ( 57') • Кириллов Юрий 36' ( Воронин Евгений ( 36') • Замалиев Наиль 76' ( Калугин Олег ( 76') • Свежов Виктор • Бевеев Мингиян 57' ( Османов Редван ( 57') • Мусаев Тамерлан
Запасные: Баклов Олег • Морозов Сергей
13 ноября.