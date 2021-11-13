«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и ворвался в тройку лидеров ФНЛ

В рамках 22-го тура первенства ФНЛ состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и КАМАЗом. Хозяева отпраздновали победу со счетом 1:0. Автором единственного результативного удара стал Денис Фомин, поразивший ворота гостей в начале второго тайма.

Сегодняшняя «виктория» стала для хабаровской команды третьей кряду. После этого успеха клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.