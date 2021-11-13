Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 212 Комментарии
ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и ворвался в тройку лидеров ФНЛ

13 Ноября 2021 • 10:24 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:0
КАМАЗ
окончен

В рамках 22-го тура первенства ФНЛ состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и КАМАЗом. Хозяева отпраздновали победу со счетом 1:0. Автором единственного результативного удара стал Денис Фомин, поразивший ворота гостей в начале второго тайма.

Сегодняшняя «виктория» стала для хабаровской команды третьей кряду. После этого успеха клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ
(1:0) Фомин Денис 54'    
Сугробов Владимир Грачёв Глеб   47'   78' (Брагин Владислав (   78') Фомин Денис Иллой-Айет Владис-Эммерсон Носов Александр   61' (Тихонов Михаил (   61') Кольцов Виталий   58' (Мартусевич Максим (   58') Квеквескири Ираклий   77' Барков Дмитрий   78' (Мануйлов Роман (   78') Галимов Александр   61' (Андямов Валентин (   61') Алиев Камран Караев Давид
Запасные: Самок Сергей Лизенко Владислав Магомедов Мутаалим Воронков Ярослав Гонгадзе Георгий Смирнов Александр
Мамин Алексей   75' Магомадов Чингиз   76' (Игнатенко Владислав (   76') Куликов Александр Хомуха Иван Тесленко Егор   37' Янушковский Роман   57' (Гаглоев Александр (   57') Кириллов Юрий   36' (Воронин Евгений (   36') Замалиев Наиль   76' (Калугин Олег (   76') Свежов Виктор Бевеев Мингиян   57' (Османов Редван (   57') Мусаев Тамерлан
Запасные: Баклов Олег Морозов Сергей
13 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ
окончен Томь 1:0 Велес Москва 2.6 3.2 2.65
13.11  14:00 Олимп-Долгопрудный ... Краснодар-2 2.39 3.15 3
13.11  14:00 Текстильщик ... Торпедо Москва 6.8 4.2 1.46
13.11  14:00 Спартак-2 ... ПФК Кубань 2.16 3.5 3.15
13.11  14:00 Волгарь ... Ротор 3.75 3.15 2.06
13.11  15:00 Металлург Липецк ... Нефтехимик 5.6 3.95 1.56
13.11  16:00 Факел ... Оренбург 2.41 3.25 2.9
13.11  16:00 Алания ... Енисей 1.49 4.6 5.4
13.11  18:00 Балтика ... Акрон 1.53 4 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
13:24 · Россия. ФНЛ
«Велес» проиграл «Томи» из-за автогола Макеева
10:24 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и ворвался в тройку лидеров ФНЛ
09 Ноября
14:21 · Россия. ФНЛ
​«Исторические кадры»: «Торпедо» показал начало сноса стадиона 3 фото
08 Ноября
23:28 · Россия. ФНЛ
Три клуба РПЛ интересуются хавбеком «Нефтехимика»
09:49 · Россия. ФНЛ
Хохлов отреагировал на информацию об уходе из «Ротора»
07 Ноября
22:29 · Россия. ФНЛ
Хохлов намерен уйти из «Ротора»
06 Ноября
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» забила пять мячей в ворота «Торпедо»
15:59 · Россия. ФНЛ
«Оренбург», «Велес», «Акрон» и «Краснодар-2» добились побед
04 Ноября
15:40 · Россия. ФНЛ
​4 матча ФНЛ пройдут без зрителей
03 Ноября
18:19 · Россия. ФНЛ
​Сухина больше не начальник «Велеса»
31 Октября
22:05 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» снова лидирует в ФНЛ после победы над «Спартаком-2» 1
21:04 · Россия. ФНЛ
«Балтика» устроила «Томи» разгром 1
19:12 · Россия. ФНЛ
«Алания» дожала «Краснодар-2» в неполных составах 1
17:56 · Россия. ФНЛ
«Кубань» - очередная команда из зоны вылета, победившая в 20-м туре
16:59 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» и «Акрон» проиграли соперникам из зоны вылета
Все новости
Рекомендуем