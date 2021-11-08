Три клуба РПЛ интересуются хавбеком «Нефтехимика»

Хавбек «Нефтехимика» Александр Юшин может оказаться в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», в услугах футболиста заинтересованы три клуба элитного дивизиона. Речь идет о «Краснодаре», «Рубине» и «Урале».

По данным источника, у игрока есть отступные в контракте с клубом — сумма составляет около 10 миллионов рублей, что посильно для клубов РПЛ. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно очень велика — наиболее настойчив пока «Урал», в котором футболист, с большой долей вероятности, будет играть в основном составе.

В нынешнем сезоне Юшин пока является лучшим бомбардиром РПЛ. В его активе 16 голов и 4 голевые передачи в 21 поединке.