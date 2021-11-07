Хохлов намерен уйти из «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов принял решение подать в отставку. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Дело в том, что в субботу волгоградцы неудачно сыграли против хабаровского СКА (1:3), продлив до восьми матчей безвыигрышную серию. За этот отрезок команда набрала шесть очков.

«Ротор», игравший в прошлом сезоне в Премьер-лиге, после 21 тура находится всего в четырех очках от зоны вылета.

Также сообщается, что место Хохлова на тренерском мостике может занять Евгений Алдонин.

Ранее Хохлов тренировал московское «Динамо» и «Кубань». Также он запомнился болельщиков судебной тяжбой с социальной сетью «Фейсбук».