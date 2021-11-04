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ФНЛ - Первый дивизион

Енисей – Спартак-2: прогноз на матч ФНЛ 21-го тура

04 Ноября 2021 • 17:39 Комментировать
Енисей
...
Спартак-2
1.62 4.15 5.10
06.11 13:00

«Енисей»

Коллектив из Красноярска последнюю победу в добыл три тура назад. Иванов и Окладников забили по голу под занавес каждого из таймов, позволив «Енисею» набрать очки в четвёртом туре кряду. Красноярский клуб в прошлом туре прервал серию из четырёх матчей без поражений, уступив «Торпедо». «Енисей» отыграл один гол за шесть минут до финального свистка, но завершающий штурм успеха не принёс. Аналогичное поражение на выезде «Енисей» потерпел и в прошлый игровой день, уступив набравшей ход «Кубани».

«Спартак-2»

Юные «красно-белые» испытывают игровые трудности, как и основная команда. В последних шести турах им лишь однажды удалось свести игру к ничейному исходу. В двух последних турах «Спартак-2» забил лишь один гол, но этого не хватило даже для одного очка. Поражение 1:4 от «КАМАЗа» и следом попытки спасти игру с «Торпедо», которое оказалось сильнее юных «красно-белых» 1:0.

Травмы и дисквалификации:

Дисквалификации: Рукас – «Енисей».
Травмы: Глушков, Цховребов - «Енисей»; Бакалюк - «Спартак-2»
Статистика и цифры:

– Команды одиннадцать раз играли между собой +4=1-6 при разнице мячей 12:22

– В первом круге «Спартак-2» победил 2:1.   

– «Спартак-2» не имеет побед в последних шести турах.

Прогноз:

Хозяева могут прервать серию поражений, добыв победу в игре с немотивированным «Спартаком-2».

Прогноз:  Победа «Енисей»
Коэффициент: 1.70

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Прогноз: Победа «Енисей»
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