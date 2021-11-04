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ФНЛ - Первый дивизион

Нефтехимик - Волгарь: прогноз на матч ФНЛ 21-го тура

04 Ноября 2021 • 17:26 Комментировать
Нефтехимик
...
Волгарь
06.11 13:00

 «Нефтехимик»

Нижнекамский клуб заметно поправил своё турнирное положение в последних четырёх турах. «Нефтехимик» набрал 12 очков из 12, обыграв «Кубань», «Спартак-2», «Аланию» и «Текстильщик». Максиму набранных баллов позволил коллективу Новикова приблизиться ко второй позиции в турнирной таблице на расстояние в два очка. Не задался только выезд в Хабаровск, прервавший победную серию нижнекамского клуба.

«Волгарь»

Астраханцы уверенно замыкают турнирную таблицу, отставая от пятнадцатой позиции на пять очков. Однако в крайний игровой день «Волгарь» удивил футбольную общественность, набрав три очка в поединке с «Акроном». Единственный точный удар на счету Дмитрия Лесникова.

Травмы и дисквалификации:

Дисквалификации: Павлишин – «Волгарь»
Травмы: Болонин – «Волгарь»

Под вопросом: нет
Статистика и цифры:

– Команды семь раз играли между собой +2=2-3 при разнице мячей 8:10.

– В первом круге «Волгарь» победил 1:0.  

–«Нефтехимик» потерпел всего одно поражение в последних пяти турах.

Прогноз:

Нижнекамский клуб находится в неплохой форме, результат последнего тура должен лишь подстегнуть «Нефтехимик» одержать победу в родных стенах над одним из аутсайдеров.

Прогноз: Победа «Нефтехимик»
Коэффициент: 1.50

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Прогноз: Победа «Нефтехимик»
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