​4 матча ФНЛ пройдут без зрителей

Пресс-служба ФНЛ сообщила о том, что сразу четыре матча двадцать первого игрового дня первенства пройдут без зрителей. При пустых трибунах пройдут матчи «Велес» - «Кубань», «Акрон» - «Металлург», «Оренбург» - «Балтика» и «Томь» - «Факел». Болельщики не смогут посетить эти игры из-за плохой эпидемиологической ситуации.

После двадцати туров первенства ФНЛ на вершине турнирной таблицы располагаются две команды – «Торпедо» и «Оренбург» (по 41 очку). Третьим идёт «Факел» (39 очков), а дальше следуют «Нефтехимик» и «Алания» (по 36 очков).

Матчи двадцать первого тура ФНЛ пройдут в субботу, 6 ноября.