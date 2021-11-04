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ФНЛ - Первый дивизион

​4 матча ФНЛ пройдут без зрителей

04 Ноября 2021 • 15:40 Комментировать
Томь
...
Факел
06.11 11:00

Пресс-служба ФНЛ сообщила о том, что сразу четыре матча двадцать первого игрового дня первенства пройдут без зрителей. При пустых трибунах пройдут матчи «Велес» - «Кубань», «Акрон» - «Металлург», «Оренбург» - «Балтика» и «Томь» - «Факел». Болельщики не смогут посетить эти игры из-за плохой эпидемиологической ситуации.

После двадцати туров первенства ФНЛ на вершине турнирной таблицы располагаются две команды – «Торпедо» и «Оренбург» (по 41 очку). Третьим идёт «Факел» (39 очков), а дальше следуют «Нефтехимик» и «Алания» (по 36 очков).

Матчи двадцать первого тура ФНЛ пройдут в субботу, 6 ноября.

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