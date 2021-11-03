​Сухина больше не начальник «Велеса»

Станислав Сухина более не является начальником «Велеса». Московский клуб объявил об уходе функционера с занимаемой должности по соглашению сторон. «Велес» поблагодарил Сухину за три месяца сотрудничества.

Напомним, что ранее Станислав Сухина был начальником «Локомотива». По завершению прошлого сезона он ушёл из стана «железнодорожников» и после небольшого отпуска приступил к работе с «Велесом».

«Велес» выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. После двадцати сыгранных туров команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице первенства.