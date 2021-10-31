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ФНЛ - Первый дивизион

​Фанаты «Факела» смотрят игру с «Велесом» на подъёмном кране - видео видео

31 Октября 2021 • 16:10 Комментировать (1)
Велес Москва
0:4
Факел
окончен

В одном из воскресных матчей двадцатого тура первенства ФНЛ встречаются «Велес» и «Факел». Пресс-служба ФНЛ опубликовала на страничке в «Твиттере» видео, показав, как группе фанатов воронежской команды удаётся наблюдать за игрой воочию. Болельщики смотрят игру на подъёмном кране, который был припаркован около стадиона.

«Мы за «Факел». Мы повсюду», - такие надписи можно разглядеть на одном из баннеров поклонников «Факела».

 

После первого тайма «Факел» обыгрывает на выезде «Велес» со счётом 1:0. В составе московской команды по ходу первого тайма были удалены сразу два футболиста.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
31 Октября 2021 в 17:35
ай как грица
заставь дурака боху молица
он и лоб расшебет
и в горящу избу ..й пойдет.. )))
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