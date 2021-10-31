В одном из воскресных матчей двадцатого тура первенства ФНЛ встречаются «Велес» и «Факел». Пресс-служба ФНЛ опубликовала на страничке в «Твиттере» видео, показав, как группе фанатов воронежской команды удаётся наблюдать за игрой воочию. Болельщики смотрят игру на подъёмном кране, который был припаркован около стадиона.

«Мы за «Факел». Мы повсюду», - такие надписи можно разглядеть на одном из баннеров поклонников «Факела».

Настоящих фанатов ничто не остановит! Болельщики «Факела» действительно повсюду! pic.twitter.com/f1HyUJWAN5 — ФНЛ (@FNLeague) October 31, 2021

После первого тайма «Факел» обыгрывает на выезде «Велес» со счётом 1:0. В составе московской команды по ходу первого тайма были удалены сразу два футболиста.