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ФНЛ - Первый дивизион

​«Газпром» будет продолжать спонсировать «Томь»

29 Октября 2021 • 14:19 Комментировать
Балтика
...
Томь
31.10 18:00

В 2022 году «Газпром» будет продолжать спонсировать футбольный клуб «Томь». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сергея Жвачкина, занимающего должность губернатора Томской области.

В то же время источник из окружения «Томи» сообщил, что клуб на 2022 календарный год получит более 400 миллионов рублей.

«Томь» выступает в ФНЛ – то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Первый круг команда завершила на 12 позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.

Ближайший матч «Томь» проведёт в воскресенье, 31 октября. Команда сыграет на выезде против калининградской «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Газпром
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