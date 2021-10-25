Позабытые звезды в ФНЛ

Дмитрий Тарасов имеет в своём активе восемь матчей за сборную России, в составе которой выходил на Кубке конфедераций. Будучи игроком московского «Локомотива», получил широкую известность после того, как по завершении матча с турецким «Фенербахче» показал майку с надписью «Самый вежливый президент». Однако наибольшую популярность Тарасов получил как муж Ольги Бузовой, с которой состоял в браке четыре года.

В начале этого года Дмитрий пытался закрепиться в любителях, что удалось в мае. Вместе с Егором Титовым он сыграл за «Аэрозоль» в матче первенства Тульской области. Весьма неожиданным стало возвращение Тарасова в ФНЛ, где в составе московского «Велеса» полузащитник провёл семь поединков и даже отметился одним забитым мячом. Несколько дней назад 34-летний экс-игрок «Локомотива» заявил о желании приостановить карьеру и всё своё время посвятить детям, которых у Дмитрия совсем скоро станет четверо. О том, как складываются карьеры других «позабытых» отечественных звёзд, выступающих в ФНЛ, рассказываем в этой статье.

Главной командой по сбору бывших звёзд в ФНЛ смело можно считать «Торпедо». Во-первых, «автозаводцев» до недавнего времени тренировал Сергей Игнашевич – одна из легенд сборной России, ныне возглавляющий калининградскую «Балтику». Во-вторых, москвичей уверенно выводят в лидеры «лучшей лиги мира» Иван Темников, Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко. На троих этим парням 95 лет, самому старшему – 38. И почти в возрасте Ибрагимовича Лебеденко не перестаёт удивлять. Казалось, что после года игры за московский «Арарат» Игорь завершит карьеру, но он сумел взойти на новый для себя уровень, продемонстрировав отменную игру в воронежском «Факеле». В составе «Торпедо» Лебеденко также не отбывает номер, отметившись десятью забитыми мячами в прошлом сезоне и наколотив шесть в текущем.

На помощь Лебеденко всегда готов прийти Темников, имеющий в активе матчи за молодёжную и вторую сборную России, а также опыт выступления в РПЛ за «Томь», «Динамо» и «Рубин». Не стоит забывать и про «покорителя Барселоны» в составе казанского клуба Рязанцева, который имеет даже голевую передачу за сборную России. В «Роторе» пылит Никита Маляров, подававший надежды одиннадцать лет назад в составе «Спартака» из Нальчика, Александр Кутьин был лучшим бомбардиром в тульском «Арсенале» и даже мог получить приглашение в сборную России, а сегодня доигрывает в липецком «Металлурге». Среди голкиперов выделим Алексея Хомича, не дотянувшего до основной сборной России, но запомнившегося матчами в составе «Алании» и «Амкара» в РПЛ, а также выступлениями за молодёжную национальную команду. Сегодня ему 37. ван Дер Сар по-настоящему раскрылся именно в этом возрасте, поэтому кто знает…

Константин Лицин