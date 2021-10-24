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ФНЛ - Первый дивизион

​«Балтика» не может опубликовать видео пресс-конференции из-за отключения света у сотрудника дома

24 Октября 2021 • 09:19 Комментировать
Балтика
1:0
Велес Москва
окончен

Пресс-служба «Балтики» посредством клубной странички «В Контакте» обратилась к болельщикам. Клуб пообещал опубликовать видео послематчевой пресс-конференции к обеду воскресенья. Сделать это оперативно не удалось из-за отключения света дома у оператора.

В субботу «Балтика» в родных стенах минимально обыграла «Велес», забив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время. После завершения первого круга калининградская команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От зоны топ-4 «Балтика» отстаёт на девять зачётных баллов.  

Ближайший матч «Балтика» проведёт 27 октября – против «Химок» в Кубке России.

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Балтика
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