​«Балтика» не может опубликовать видео пресс-конференции из-за отключения света у сотрудника дома

Пресс-служба «Балтики» посредством клубной странички «В Контакте» обратилась к болельщикам. Клуб пообещал опубликовать видео послематчевой пресс-конференции к обеду воскресенья. Сделать это оперативно не удалось из-за отключения света дома у оператора.

В субботу «Балтика» в родных стенах минимально обыграла «Велес», забив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время. После завершения первого круга калининградская команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От зоны топ-4 «Балтика» отстаёт на девять зачётных баллов.

Ближайший матч «Балтика» проведёт 27 октября – против «Химок» в Кубке России.