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ФНЛ - Первый дивизион

​Дмитрий Тарасов усилил любительский клуб фото

23 Октября 2021 • 18:18 Комментировать

Текущий футбольный сезон Дмитрий Тарасов начинал в «Велесе», который выступает в ФНЛ. Тем не менее, несколько дней назад 34-летний полузащитник сообщил о решении поставить профессиональную карьеру на паузу. Теперь же о переходе Тарасова в свои ряды общественность проинформировал любительский клуб «На спорте».

«Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты!» - такими словами «На спорте» встретил Тарасова в публикации на страничке клуба в «Инстаграме».

 

Дмитрий Тарасов известен главным образом по выступлениям за «Локомотив». Цвета «железнодорожников» хавбек защищал в 2010-2019 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов На спорте
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Идет 11 минута Балтика 0:0 Велес Москва 1.96 3.35 3.8
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