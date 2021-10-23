Текущий футбольный сезон Дмитрий Тарасов начинал в «Велесе», который выступает в ФНЛ. Тем не менее, несколько дней назад 34-летний полузащитник сообщил о решении поставить профессиональную карьеру на паузу. Теперь же о переходе Тарасова в свои ряды общественность проинформировал любительский клуб «На спорте».

«Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты!» - такими словами «На спорте» встретил Тарасова в публикации на страничке клуба в «Инстаграме».

Дмитрий Тарасов известен главным образом по выступлениям за «Локомотив». Цвета «железнодорожников» хавбек защищал в 2010-2019 годах.