В Калининграде для местного стадиона выбрали необычного маскота. Символом арены стала бетонная свая, которую назвали Эдиком.

«Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку», - так описывается маскот на страничке стадиона «Калининград» в «Инстаграме».

Стадион «Калининград» был построен специально для чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. На этой арене прошли четыре матча групповой стадии мундиаля, в частности встреча сборных Англии и Бельгии.

Арена «Калининград» является домашней для «Балтики», выступающей в ФНЛ.