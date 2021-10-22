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ФНЛ - Первый дивизион

​Бетонную сваю назвали Эдиком – это маскот стадиона «Калининград» фото

22 Октября 2021 • 15:24 Комментировать

В Калининграде для местного стадиона выбрали необычного маскота. Символом арены стала бетонная свая, которую назвали Эдиком.

«Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку», - так описывается маскот на страничке стадиона «Калининград» в «Инстаграме».

 

Стадион «Калининград» был построен специально для чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. На этой арене прошли четыре матча групповой стадии мундиаля, в частности встреча сборных Англии и Бельгии.

Арена «Калининград» является домашней для «Балтики», выступающей в ФНЛ.

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Стадион Калининград
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