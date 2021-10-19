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ФНЛ - Первый дивизион

Тарасов поставил карьеру на паузу

19 Октября 2021 • 14:44 Комментировать

34-летний футболист Дмитрий Тарасов на время уходит из футбола. Как гласит сообщение «Велеса» в соцсетях, причина такого решения Тарасова - желание провести больше времени с семьей накануне ожидаемого пополнения.

Экс-игрок «Томи», «Москвы», «Локомотива» и «Рубина» женился трижды - на Оксане Пономаренко, Ольге Бузовой и Анастасии Костенко. У Тарасова дочь Ангелина от первого брака, а также Милана и Ева в третьем браке.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах на Первенство ФНЛ и двух кубковых поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Велес
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