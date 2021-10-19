Тарасов поставил карьеру на паузу

34-летний футболист Дмитрий Тарасов на время уходит из футбола. Как гласит сообщение «Велеса» в соцсетях, причина такого решения Тарасова - желание провести больше времени с семьей накануне ожидаемого пополнения.

Экс-игрок «Томи», «Москвы», «Локомотива» и «Рубина» женился трижды - на Оксане Пономаренко, Ольге Бузовой и Анастасии Костенко. У Тарасова дочь Ангелина от первого брака, а также Милана и Ева в третьем браке.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах на Первенство ФНЛ и двух кубковых поединках, в которых отметился одним забитым мячом.