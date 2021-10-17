«Торпедо» пропустило три мяча от «Велеса», но всё равно победило

Давно не выигрывавшее «Торпедо» играло против «Велеса» в матче 18-го тура ФНЛ. «Автозаводцы» забили первыми, но уступили в первом тайме, затем еще дважды сравнивали счет, а затем благодаря дублю Ивана Темникова вырвали победу со счетом 5:3.
«Торпедо» до трех очков сократило отставание от лидирующего «Оренбурга». «Велес» - седьмой.
Протокол игры
|14' Султонов Мухаммад (0:1)
|(1:1) Галоян Артур 23'
|(2:1) Галоян Артур 44'
|51' Евдокимов Андрей (2:2)
|(3:2) Ежков Данила 65'
|67' Лебеденко Игорь (3:3)
|70' Темников Иван (3:4)
|75' Темников Иван (3:5)
Косаревский Пётр • Коротков Александр 86' ( Мальцев Руслан ( 86') • Тарасов Николай • Кахидзе Александр • Кертанов Константин • Кабахидзе Владимир 74' ( Лопатин Даниил ( 74') • Галоян Артур • Митришев Магомед 55' ( Ежков Данила ( 55' ) • 79'Вульфов Александр 73' ( Бацуев Аюб ( 73') • Смит Ариагнер 74' ( Анисимов Анатолий ( 74') • Filip Stamenkovic
Запасные: Власов Даниил • Граб Вячеслав • Самылин Алексей
Ботнарь Виталий • Шумских Алексей • Евдокимов Андрей • Кожемякин Олег • Темников Иван • Самсонов Артём Владимирович • Енин Иван • 21'Адаев Владислав 68' • 84'Померко Алексей • 18'Султонов Мухаммад 84' ( Рязанцев Александр ( 84') • Лебеденко Игорь
Запасные: Седько Павел • Прошкин Егор • Довбня Александр • Каплиенко Александр • Полубояринов Данил • Орехов Александр • Нетфуллин Равиль
17 октября.