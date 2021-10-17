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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» пропустило три мяча от «Велеса», но всё равно победило

17 Октября 2021 • 15:57 Комментировать
Велес Москва
3:5
Торпедо Москва
окончен

Давно не выигрывавшее «Торпедо» играло против «Велеса» в матче 18-го тура ФНЛ. «Автозаводцы» забили первыми, но уступили в первом тайме, затем еще дважды сравнивали счет, а затем благодаря дублю Ивана Темникова вырвали победу со счетом 5:3.

«Торпедо» до трех очков сократило отставание от лидирующего «Оренбурга». «Велес» - седьмой.

Протокол игры  
Велес Москва 3:5 Торпедо Москва
    14' Султонов Мухаммад (0:1)
(1:1) Галоян Артур 23'    
(2:1) Галоян Артур 44'    
    51' Евдокимов Андрей (2:2)
(3:2) Ежков Данила 65'    
    67' Лебеденко Игорь (3:3)
    70' Темников Иван (3:4)
    75' Темников Иван (3:5)
Косаревский Пётр Коротков Александр   86' (Мальцев Руслан (   86') Тарасов Николай Кахидзе Александр Кертанов Константин Кабахидзе Владимир   74' (Лопатин Даниил (   74') Галоян Артур Митришев Магомед   55' (Ежков Данила (   55'   79') Вульфов Александр   73' (Бацуев Аюб (   73') Смит Ариагнер   74' (Анисимов Анатолий (   74') Filip Stamenkovic
Запасные: Власов Даниил Граб Вячеслав Самылин Алексей
Ботнарь Виталий Шумских Алексей Евдокимов Андрей Кожемякин Олег Темников Иван Самсонов Артём Владимирович Енин Иван   21' Адаев Владислав   68'   84' Померко Алексей   18' Султонов Мухаммад   84' (Рязанцев Александр (   84') Лебеденко Игорь
Запасные: Седько Павел Прошкин Егор Довбня Александр Каплиенко Александр Полубояринов Данил Орехов Александр Нетфуллин Равиль
17 октября.

 

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окончен Томь 1:0 СКА-Хабаровск 3.35 3.1 2.22
окончен Олимп-Долгопрудный 0:0 Оренбург 4.5 3.85 1.7
окончен Енисей 2:0 Краснодар-2 1.83 3.65 3.95
окончен Велес Москва 3:5 Торпедо Москва 2.95 3.1 2.44
Идет 45 минута Волгарь 0:0 Факел 3.9 3.5 1.89
Идет 45 минута Спартак-2 0:0 Ротор 2.9 3.25 2.38
Идет 47 минута Металлург Липецк 0:1 Балтика 4.8 3.3 1.79
17.10  16:00 Текстильщик ... Акрон 2.8 3.15 2.55
17.10  17:00 ПФК Кубань ... КАМАЗ 3 3.05 2.45
17.10  17:00 Алания ... Нефтехимик 1.72 3.8 4.4
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