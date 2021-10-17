«Торпедо» пропустило три мяча от «Велеса», но всё равно победило

Давно не выигрывавшее «Торпедо» играло против «Велеса» в матче 18-го тура ФНЛ. «Автозаводцы» забили первыми, но уступили в первом тайме, затем еще дважды сравнивали счет, а затем благодаря дублю Ивана Темникова вырвали победу со счетом 5:3.

«Торпедо» до трех очков сократило отставание от лидирующего «Оренбурга». «Велес» - седьмой.