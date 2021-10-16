Краснодарская «Кубань» назначила нового главного тренера команды. Вакантный пост занял Роберт Евдокимов, об этом рапортует пресс-служба клуба. В его штаб вошли Евгений Варламов и Олег Нечаев.

Напомним, что ранее с поста рулевого команды был уволен Александр Точилин. Под его руководством краснодарский коллектив показывал провальные результаты в нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ.

После 17 сыгранных туров «Кубань» набрала всего 11 баллов и замыкает турнирную таблицу. Следующий поединок краснодарцы проведут против КАМАЗа в воскресенье, 17 октября, начало – 17:00 по мск.