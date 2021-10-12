47-летний специалист Александр Точилин покинул пост главного тренера краснодарской «Кубани», об этом отрапортовала пресс-служба клуба. Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

На официальном сайте сообщается, что к следующему поединку команду будет готовить Владимир Маминов. Имя нового наставника команды будет объявлено в ближайшие дни.

Точилин занимал пост главного тренера «Кубани» с августа нынешнего года. Под его руководством команда потерпела девять поражений в 11 встречах.

По итогам 16 туров краснодарцы занимают последнее место в таблице, имея на своем счету восемь баллов.