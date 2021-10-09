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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило

09 Октября 2021 • 18:58 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
КАМАЗ
окончен

В центральном матче 16-го тура ФНЛ «Алания» играла против «Оренбурга» и была сильнее (1:0). Главным событием стал голевой удар Николая Гиоргобиани на 77-й минуте. Команда из Владикавказа вышла на второе место и на два очка отстает от сегодняшнего соперника.

«Торпедо» не смогло выбраться из неудачной серии - домашняя ничья с «КАМАЗом» (1:1). Команды доигрывали матч в формате 9 на 10.

«Нефтехимик» победил в матче с «Кубанью» (2:0), забив оба мяча в концовке после удаления у соперника.

Протокол игры  
Алания 1:0 Оренбург
(1:0) Гиоргобиани Николай 77'    
Солдатенко Ростислав Кобесов Давид   37'   78' (Эльдарушев Абу-Саид (   78'   80') Бутаев Аллон Багаев Алан   8' Шавлохов Давид   2'   71' (Кочиев Хетаг (   71') Хугаев Алан   60' (Засеев Азамат (   60') Сосранов Рустам Магомедов Бутта   60' (Гурциев Батраз (   60') Гиоргобиани Николай Хосонов Хетаг   45' Машуков Ислам   71' (Хадарцев Батраз (   71')
Запасные: Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Татаев Алексей II Томаев Азамат Подбельцев Александр
Гошев Евгений Малых Андрей   37' Ойеволе Адессойе Сиваков Михаил Аюпов Тимур Ковалёв Юрий   45' Корян Аршак   32'   71' (Бреев Сергей (   71') Капленко Кирилл Сычевой Владимир Титков Николай Эктов Александр
Запасные: Шаболин Артём Воробьёв Илья Захарчук Платон Бидловский Давид Болотов Евгений Прудников Николай Дьялло Абдулай
09 октября.
Протокол игры  
Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ
(1:0) Померко Алексей 66'    
    68' Тесленко Егор (1:1)
Ботнарь Виталий Кожемякин Олег Темников Иван   57'   73' Евдокимов Андрей Шумских Алексей   54' Енин Иван   35'   72' (Рязанцев Александр (   72') Султонов Мухаммад   85' (Адаев Владислав (   85') Померко Алексей   16' Нетфуллин Равиль   28' Калмыков Амур   78' Лебеденко Игорь
Запасные: Прошкин Егор Довбня Александр Каплиенко Александр Орехов Александр Абдрашитов Тимур
Баклов Олег Хомуха Иван Морозов Сергей   89' (Игнатенко Владислав (   89') Аюкин Руслан   48'   88' (Казимир Михаил (   88') Магомадов Чингиз Тесленко Егор Свежов Виктор   79'   81' Янушковский Роман   80' (Османов Редван (   80') Калугин Олег Бевеев Мингиян   63'   69' (Мусаев Тамерлан (   69') Гаглоев Александр   89' (Абазов Астемир (   89')
Запасные: Зубаиров Данис Мамин Алексей
09 октября.
Протокол игры  
ПФК Кубань 0:2 Нефтехимик
    78' Хубаев Давид (0:1)
    90' (0:2)
Климович Андрей Рыбин Алексей Таказов Сослан Гапон Евгений   23' (Гиголаев Ника (   23'   31') Сидоров Максим   75' Грицаенко Алексей Гурфов Азамат Алейников Василий   74' (Сушич Тино-Свен (   74') Климов Кирилл Петров Илья Саркисов Артур   68' (Козлов Андрей (   68')
Запасные: Нестеренко Юрий Баринов Даниил Гиголаев Роланд Эдиев Исмаил
Голубев Андрей Шоркин Максим Бердников Алексей Котов Павел Ширяев Максим Юшин Александр Денисов Роман   61' (Хубаев Давид (   61') Москвичёв Владимир Талалай Денис   75' (Дворецков Филипп (   75') Емельянов Данила Уридия Мераби   89' (Котик Артём (   89')
Запасные: Ситдиков Марат Потапов Лев Кеваев Григорий Нурисов Ильмир Arian Mrsulja Шарифуллин Линар
09 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Алания Оренбург
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окончен Олимп-Долгопрудный 2:0 Факел
окончен Велес Москва 3:1 Краснодар-2
окончен Спартак-2 0:1 Акрон
окончен Волгарь 0:2 Металлург Липецк
окончен Текстильщик 1:1 Томь
окончен Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ
окончен Алания 1:0 Оренбург
окончен ПФК Кубань 0:2 Нефтехимик
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Сегодня, 09 Октября
18:58 · Россия. ФНЛ
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