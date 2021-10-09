«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило

В центральном матче 16-го тура ФНЛ «Алания» играла против «Оренбурга» и была сильнее (1:0). Главным событием стал голевой удар Николая Гиоргобиани на 77-й минуте. Команда из Владикавказа вышла на второе место и на два очка отстает от сегодняшнего соперника.

«Торпедо» не смогло выбраться из неудачной серии - домашняя ничья с «КАМАЗом» (1:1). Команды доигрывали матч в формате 9 на 10.

«Нефтехимик» победил в матче с «Кубанью» (2:0), забив оба мяча в концовке после удаления у соперника.