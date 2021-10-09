«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило

В центральном матче 16-го тура ФНЛ «Алания» играла против «Оренбурга» и была сильнее (1:0). Главным событием стал голевой удар Николая Гиоргобиани на 77-й минуте. Команда из Владикавказа вышла на второе место и на два очка отстает от сегодняшнего соперника.
«Торпедо» не смогло выбраться из неудачной серии - домашняя ничья с «КАМАЗом» (1:1). Команды доигрывали матч в формате 9 на 10.
«Нефтехимик» победил в матче с «Кубанью» (2:0), забив оба мяча в концовке после удаления у соперника.
Протокол игры
|(1:0) Гиоргобиани Николай 77'
Солдатенко Ростислав • Кобесов Давид 37' 78' ( Эльдарушев Абу-Саид ( 78' ) • 80'Бутаев Аллон • Багаев Алан • 8'Шавлохов Давид 2' 71' ( Кочиев Хетаг ( 71') • Хугаев Алан 60' ( Засеев Азамат ( 60') • Сосранов Рустам • Магомедов Бутта 60' ( Гурциев Батраз ( 60') • Гиоргобиани Николай • Хосонов Хетаг • 45'Машуков Ислам 71' ( Хадарцев Батраз ( 71')
Запасные: Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Татаев Алексей II • Томаев Азамат • Подбельцев Александр
Гошев Евгений • Малых Андрей • 37'Ойеволе Адессойе • Сиваков Михаил • Аюпов Тимур • Ковалёв Юрий • 45'Корян Аршак 32' 71' ( Бреев Сергей ( 71') • Капленко Кирилл • Сычевой Владимир • Титков Николай • Эктов Александр
Запасные: Шаболин Артём • Воробьёв Илья • Захарчук Платон • Бидловский Давид • Болотов Евгений • Прудников Николай • Дьялло Абдулай
09 октября.
Протокол игры
|Торпедо Москва
|1:1
|КАМАЗ
|(1:0) Померко Алексей 66'
|68' Тесленко Егор (1:1)
Ботнарь Виталий • Кожемякин Олег • Темников Иван 57' • 73'Евдокимов Андрей • Шумских Алексей • 54'Енин Иван 35' 72' ( Рязанцев Александр ( 72') • Султонов Мухаммад 85' ( Адаев Владислав ( 85') • Померко Алексей • 16'Нетфуллин Равиль • 28'Калмыков Амур • 78'Лебеденко Игорь
Запасные: Прошкин Егор • Довбня Александр • Каплиенко Александр • Орехов Александр • Абдрашитов Тимур
Баклов Олег • Хомуха Иван • Морозов Сергей 89' ( Игнатенко Владислав ( 89') • Аюкин Руслан 48' 88' ( Казимир Михаил ( 88') • Магомадов Чингиз • Тесленко Егор • Свежов Виктор 79' • 81'Янушковский Роман 80' ( Османов Редван ( 80') • Калугин Олег • Бевеев Мингиян 63' 69' ( Мусаев Тамерлан ( 69') • Гаглоев Александр 89' ( Абазов Астемир ( 89')
Запасные: Зубаиров Данис • Мамин Алексей
09 октября.
Протокол игры
|ПФК Кубань
|0:2
|Нефтехимик
|78' Хубаев Давид (0:1)
|90' (0:2)
Климович Андрей • Рыбин Алексей • Таказов Сослан • Гапон Евгений 23' ( Гиголаев Ника ( 23' ) • 31'Сидоров Максим • 75'Грицаенко Алексей • Гурфов Азамат • Алейников Василий 74' ( Сушич Тино-Свен ( 74') • Климов Кирилл • Петров Илья • Саркисов Артур 68' ( Козлов Андрей ( 68')
Запасные: Нестеренко Юрий • Баринов Даниил • Гиголаев Роланд • Эдиев Исмаил
Голубев Андрей • Шоркин Максим • Бердников Алексей • Котов Павел • Ширяев Максим • Юшин Александр • Денисов Роман 61' ( Хубаев Давид ( 61') • Москвичёв Владимир • Талалай Денис 75' ( Дворецков Филипп ( 75') • Емельянов Данила • Уридия Мераби 89' ( Котик Артём ( 89')
Запасные: Ситдиков Марат • Потапов Лев • Кеваев Григорий • Нурисов Ильмир • Arian Mrsulja • Шарифуллин Линар
09 октября.