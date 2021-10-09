«СКА-Хабаровск» вдевятером проиграл «Балтике»

В рамках 16-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» встречалась на выезде со «СКА-Хабаровском». Подопечные Сергея Игнашевича отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отличились Попов и Лазарев.
Стоит отметить, что хабаровская команда завершала игру вдевятером после удалений Андямова и Сугробова.
Благодаря сегодняшнему успеху «Балтика» поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» занимает пятую строчку.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Балтика
|51' Попов Артём (0:1)
|77' Лазарев Владислав (0:2)
Сугробов Владимир • 85'Грачёв Глеб • 82'Иллой-Айет Владис-Эммерсон 27' 57' ( Мануйлов Роман ( 57') • Фомин Денис 64' ( Литвин Дмитрий ( 64') • Смирнов Александр • Андямов Валентин 18' • 38'Квеквескири Ираклий • Кольцов Виталий 64' ( Мартусевич Максим ( 64' ) • 90'Караев Давид 57' ( Гонгадзе Георгий ( 57') • Алиев Камран • Брагин Владислав 75' ( Галимов Александр ( 75')
Запасные: Тихонов Михаил • Хомич Дмитрий • Самок Сергей • Носов Александр • Магомедов Мутаалим • Никифоров Владислав • Барков Дмитрий
Латышонок Евгений • Карпович Сергей • 82'Попов Артём 90' ( Сергеев Дмитрий ( 90') • Макарчук Артём • Мещанинов Артём • 26'Клёнкин Данил 54' ( Кузьмин Максим ( 54') • Казаев Ян 88' ( Денисов Виталий ( 88') • Альшин Ильнур • Кашчелан Младен • Маркович Мирослав 31' 46' ( Джамилов Султан ( 46') • Шамкин Даниил 49' 54' ( Лазарев Владислав ( 54')
Запасные: Дибиргаджиев Джамал • Волк Давид • Шахов Виталий
09 октября.