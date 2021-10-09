«СКА-Хабаровск» вдевятером проиграл «Балтике»

В рамках 16-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» встречалась на выезде со «СКА-Хабаровском». Подопечные Сергея Игнашевича отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отличились Попов и Лазарев.

Стоит отметить, что хабаровская команда завершала игру вдевятером после удалений Андямова и Сугробова.

Благодаря сегодняшнему успеху «Балтика» поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» занимает пятую строчку.