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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» вдевятером проиграл «Балтике»

09 Октября 2021 • 10:26 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:2
Балтика
окончен

В рамках 16-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» встречалась на выезде со «СКА-Хабаровском». Подопечные Сергея Игнашевича отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отличились Попов и Лазарев.

Стоит отметить, что хабаровская команда завершала игру вдевятером после удалений Андямова и Сугробова.

Благодаря сегодняшнему успеху «Балтика» поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» занимает пятую строчку.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 0:2 Балтика
    51' Попов Артём (0:1)
    77' Лазарев Владислав (0:2)
Сугробов Владимир   85' Грачёв Глеб   82' Иллой-Айет Владис-Эммерсон   27'   57' (Мануйлов Роман (   57') Фомин Денис   64' (Литвин Дмитрий (   64') Смирнов Александр Андямов Валентин   18'   38' Квеквескири Ираклий Кольцов Виталий   64' (Мартусевич Максим (   64'   90') Караев Давид   57' (Гонгадзе Георгий (   57') Алиев Камран Брагин Владислав   75' (Галимов Александр (   75')
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Самок Сергей Носов Александр Магомедов Мутаалим Никифоров Владислав Барков Дмитрий
Латышонок Евгений Карпович Сергей   82' Попов Артём   90' (Сергеев Дмитрий (   90') Макарчук Артём Мещанинов Артём   26' Клёнкин Данил   54' (Кузьмин Максим (   54') Казаев Ян   88' (Денисов Виталий (   88') Альшин Ильнур Кашчелан Младен Маркович Мирослав   31'   46' (Джамилов Султан (   46') Шамкин Даниил   49'   54' (Лазарев Владислав (   54')
Запасные: Дибиргаджиев Джамал Волк Давид Шахов Виталий
09 октября.

 

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Балтика СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 0:2 Балтика
09.10  13:00 Енисей ... Ротор 2.29 3.45 2.9
09.10  14:00 Олимп-Долгопрудный ... Факел 4.3 3.6 1.79
09.10  14:00 Велес Москва ... Краснодар-2 1.72 3.8 4.4
09.10  15:00 Спартак-2 ... Акрон 2.13 3.35 3.3
09.10  16:00 Волгарь ... Металлург Липецк 1.83 3.45 4.3
09.10  16:00 Текстильщик ... Томь 2.55 3.45 2.55
09.10  17:00 Торпедо Москва ... КАМАЗ 1.55 3.9 5.8
09.10  17:00 Алания ... Оренбург 2.32 3.45 2.85
09.10  17:00 ПФК Кубань ... Нефтехимик 4.7 3.5 1.75
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Сегодня, 09 Октября
10:26 · Россия. ФНЛ
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