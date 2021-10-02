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ФНЛ - Первый дивизион

Игнашевич возглавил «Балтику» официально

02 Октября 2021 • 22:36 Комментировать
Ротор
...
Торпедо Москва
3.30 3.30 2.20
Через 16 ч. 41 мин.

«Балтика» неудачно выступает в текущем сезоне Первенства ФНЛ и далека от выполнения поставленной задачи - бороться за выход в Премьер-лигу. Поэтому смена на тренерском мостике команды напрашивалась. В субботу в клубе объявили о том, что подавшего в отставку Евгения Калешина заменил Сергей Игнашевич.

42-летний специалист известен работой с московским «Торпедо», которое едва не вывел в РПЛ. Калининградцы подписали с Игнашевичем контракт до завершения сезона 2022/23.

Напомним, что «Балтика» набрала 17 очков после 14 туров Футбольной национальной лиги и занимает 13-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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