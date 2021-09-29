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ФНЛ - Первый дивизион

​Юран пропустит ближайший матч «СКА-Хабаровска» из-за дисквалификации

29 Сентября 2021 • 10:20 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Волгарь
Через 1 ч. 31 мин.

В среду, 29 сентября, в футбол будут играть не только в Лиге чемпионов. Так, например, в ФНЛ запланирован целый тур, и в одном из матчей отношения на футбольном поле выяснят «СКА-Хабаровск» и «Волгарь». Пресс-служба клуба из Хабаровска сообщает о том, что главный тренер команды Сергей Юран не сможет находиться на тренерской скамейке. Специалист будет отбывать дисквалификацию из-за жёлтой карточки, которую ему показали в прошлой игре.

«СКА-Хабаровск» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. От «Оренбурга» и «Торпедо», разделяющих место на вершине, команда Сергея Юрана отстаёт на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран СКА-Хабаровск
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29.09  12:00 СКА-Хабаровск ... Волгарь 1.6 3.8 5.4
29.09  14:00 Олимп-Долгопрудный ... Металлург Липецк 1.53 4.2 5.6
29.09  15:00 Спартак-2 ... Томь 2.21 3.25 3.25
29.09  16:00 Краснодар-2 ... Ротор 3.3 3.25 2.18
29.09  17:00 ПФК Кубань ... Оренбург 5.2 3.65 1.66
29.09  18:00 Текстильщик ... Балтика 4.5 3.2 1.86
29.09  18:00 Акрон ... Енисей 2.6 3.25 2.65
29.09  18:00 Алания ... Факел 1.74 3.7 4.5
29.09  18:30 Велес Москва ... КАМАЗ 1.63 3.9 4.9
29.09  19:00 Торпедо Москва ... Нефтехимик 1.53 4.1 5.8
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