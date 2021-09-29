​Юран пропустит ближайший матч «СКА-Хабаровска» из-за дисквалификации

В среду, 29 сентября, в футбол будут играть не только в Лиге чемпионов. Так, например, в ФНЛ запланирован целый тур, и в одном из матчей отношения на футбольном поле выяснят «СКА-Хабаровск» и «Волгарь». Пресс-служба клуба из Хабаровска сообщает о том, что главный тренер команды Сергей Юран не сможет находиться на тренерской скамейке. Специалист будет отбывать дисквалификацию из-за жёлтой карточки, которую ему показали в прошлой игре.

«СКА-Хабаровск» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. От «Оренбурга» и «Торпедо», разделяющих место на вершине, команда Сергея Юрана отстаёт на четыре зачётных балла.