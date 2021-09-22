​Сборная России пошутила по поводу фамилии Хохлова

Дмитрий Хохлов обратился в суд и хочет получить моральную компенсацию из-за проблем при использовании им социальных сетей «Фейсбук» и «Инстаграм». Фамилия Хохлова в сетях распознаётся как оскорбление людей из Украины и блокируется.

Пресс-служба сборной России не упустила возможность пошутить по поводу этой ситуации. Она опубликовала нарезку голов Хохлова в национальной команде с такой подписью: «Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в социальной сети] за сборную России!».

За сборную России Дмитрий Хохлов в своё время провёл 53 матча, в которых отметился шестью результативными ударами.