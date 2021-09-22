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ФНЛ - Первый дивизион

​Сборная России пошутила по поводу фамилии Хохлова

22 Сентября 2021 • 19:31 Комментировать (2)

Дмитрий Хохлов обратился в суд и хочет получить моральную компенсацию из-за проблем при использовании им социальных сетей «Фейсбук» и «Инстаграм». Фамилия Хохлова в сетях распознаётся как оскорбление людей из Украины и блокируется.

Пресс-служба сборной России не упустила возможность пошутить по поводу этой ситуации. Она опубликовала нарезку голов Хохлова в национальной команде с такой подписью: «Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в социальной сети] за сборную России!».

За сборную России Дмитрий Хохлов в своё время провёл 53 матча, в которых отметился шестью результативными ударами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Хохлов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Сентября 2021 в 20:24
Ну веселитися робяты....,.глядеть будим на игру со Словакией и Словенией .... А пока как там пелося раньше то: веселье час и боль разлуки....та та та....
Crocodile
22 Сентября 2021 в 19:42
"украинских людей"? ) ... енто как "французских людей" и "английских людей".
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