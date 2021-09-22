​Хохлов хочет через суд получить от «Фейсбука» 150 миллионов рублей

В столь популярной социальной сети как «Фейсбук» фамилию Дмитрия Хохлова, тренирующего «Ротор», блокируют, видя в ней оскорбление жителей Украины. Хохлов подал в суд на компанию, поскольку он не может нормально пользоваться ни «Фейсбуком», ни «Инстаграмом».

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Дмитрий Хохлов хочет получить через суд 150 миллионов рублей. В такую сумму тренер «Ротора» оценивает моральный ущерб.

«Ротор» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. Дмитрий Хохлов принял эту команду перед началом сезона 2021/2022.