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ФНЛ - Первый дивизион

​Хохлов хочет через суд получить от «Фейсбука» 150 миллионов рублей

22 Сентября 2021 • 16:26 Комментировать (1)

В столь популярной социальной сети как «Фейсбук» фамилию Дмитрия Хохлова, тренирующего «Ротор», блокируют, видя в ней оскорбление жителей Украины. Хохлов подал в суд на компанию, поскольку он не может нормально пользоваться ни «Фейсбуком», ни «Инстаграмом».

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Дмитрий Хохлов хочет получить через суд 150 миллионов рублей. В такую сумму тренер «Ротора» оценивает моральный ущерб.

«Ротор» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. Дмитрий Хохлов принял эту команду перед началом сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Дмитрий Хохлов
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Комментарии (1)
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Don sangre
22 Сентября 2021 в 16:49
Губа то у него не дура..хошь миллионов этак 30 отсудил ноныча.... И то дело знатно было
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